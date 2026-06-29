سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اعلام تولید سالانه ۷.۵ میلیون اصله نهال شناسه‌دار و تثبیت رتبه نخست کشور در تولید نهال، سیب و آلبالو، از رشد ۱۷ درصدی کشت‌های گلخانه‌ای و ثبت رکورد استحصال سه میلیون لیتر عرق بیدمشک در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شبنم جلیل‌زاده، با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در کشاورزی کشور افزود: این استان با در اختیار داشتن جایگاه نخست تولید نهال، سیب و آلبالو، و همچنین کسب رتبه چهارم تولید محصولات باغی در سطح ملی، یکی از قطب‌های اصلی تأمین نیازهای کشاورزی ایران محسوب می‌شود.

به گفته جلیل‌زاده، آذربایجان‌غربی با برخورداری از جایگاه ششم کشوری در سطح زیرکشت باغات، سالانه ۷ درصد از کل تولیدات باغی ایران را تأمین می‌کند که ۷.۵ میلیون اصله از آن را نهال‌ها و پایه‌های رویشی شناسه‌دار تشکیل می‌دهند.

رشد ۱۷ درصدی توسعه گلخانه‌ها

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر سیاست‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای برای مدیریت مصرف آب، از افزایش ۱۷ درصدی سطح گلخانه‌های استان در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت تولید توت‌فرنگی ۳۰ درصد، محصولات سبزی و صیفی ۲۷ درصد و تولید گل و گیاهان زینتی نیز ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های اخیر با توسعه ۳۴ واحد گلخانه‌ای به مساحت ۹.۳ هکتار و بهره‌برداری از ۲۴ واحد جدید به مساحت ۷.۵ هکتار، گام‌های مؤثری برای ارتقای بهره‌وری در این بخش برداشته شده است.

ظرفیت‌های فرآوری گیاهان دارویی و معطر

جلیل‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های فرآوری گیاهان معطر در استان اشاره کرد و گفت: از ۳۰۰ هکتار گلستان‌های گل‌محمدی، ۷۲۰ تن گل تر برداشت و ۹۰۰ هزار لیتر گلاب تولید شده است. همچنین با توزیع یارانه‌ای ۸ هزار اصله نهال گلدانی کشت‌بافتی، تلاش شده تا روند توسعه باغات گل‌محمدی تقویت شود.

او در پایان با اشاره به آمار برداشت بیدمشک اظهار داشت: امسال از ۶۵ هکتار باغات بیدمشک استان، یک هزار تن محصول برداشت و بیش از سه میلیون لیتر عرق بیدمشک استحصال شده است که این آمار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی و معطر است.