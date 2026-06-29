به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد طاهر دغلاوی افزود : در سال زراعی جاری، ۱۹۷ هکتار از اراضی حاصلخیز این شهرستان زیر کشت بامیه رفت که باتوجه به شرایط اقلیمی مناسب و اقدامات حمایتی انجام شده، بیش از ۲ هزار و ۵۶۰ تن محصول با کیفیت برداشت و به بازار های مصرف داخلی عرضه شد.

وی با تاکید بر ظرفیت های بالقوه حمیدیه در حوزه تولید محصولات سبزی و صیفی، افزود: عملکرد مزارع بامیه در این فصل نشان دهنده توانمندی بالای کشاورزان منطقه است. این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره‌برداران ایفا کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه خاطر نشان کرد: توسعه کشت محصولات با مزیت نسبی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات سود آور، از برنامه های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی است.