بامداد امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ ایستگاه هواشناسی زابل سرعت باد ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد که در پی آن، شعاع دید افقی در این شهرستان به ۵۰۰ متر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به ۶۰۰ متر کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده وقوع گردوخاک شدید و کاهش محسوس کیفیت هوا در منطقه است.

محسن حیدری با اشاره به تداوم این شرایط جوی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته، در شمال استان وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی این مدت، در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد گاهی همراه با گردوخاک، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

وی از شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی خواست در زمان وقوع گردوخاک از تردد‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز به دلیل کاهش میدان دید، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نکات ایمنی را در تردد‌های جاده‌ای مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین توصیه کرد کشاورزان، دامداران، گلخانه‌داران و سایر بهره‌برداران بخش‌های مختلف، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک اتخاذ کنند.