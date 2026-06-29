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۱۳ درخواست صنایع و تولیدیها با موضوع مجوز استقرار و توسعه واحد، در کمیسیون استانی ماده ۱۱ قانون هوای پاک آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کمیسیون استانی ماده ۱۱ قانون هوای پاک آذربایجان غربی در سال جاری به ریاست مهدی رستمی نژاد مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.
در این جلسه ۱۳ درخواست از شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، چایپاره، مهاباد و بوکان از سوی صنایع و تولیدیها با موضوع مجوز استقرار و توسعه واحد، مورد بررسی قرار گرفت که در پایان اعضای کارگروه با ۵ درخواست موافقت کردند و ۸ درخواست نیز مورد مخالفت قرار گرفت.