به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کمیسیون استانی ماده ۱۱ قانون هوای پاک آذربایجان غربی در سال جاری به ریاست مهدی رستمی نژاد مدیرکل دفتر فنی استانداری و با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

در این جلسه ۱۳ درخواست از شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس، چایپاره، مهاباد و بوکان از سوی صنایع و تولیدی‌ها با موضوع مجوز استقرار و توسعه واحد، مورد بررسی قرار گرفت که در پایان اعضای کارگروه با ۵ درخواست موافقت کردند و ۸ درخواست نیز مورد مخالفت قرار گرفت.