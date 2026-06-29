سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از برنامه‌ریزی برای راه اندازی پردیس فناوری فضایی در تبریز با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خبر داد و این اقدام را گامی برای توسعه فناوری‌های فضایی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت کسب‌وکار‌های فضاپایه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران؛ در بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و با تأکید بر ضرورت ایجاد پردیس فناوری فضایی در تبریز، گفت: پژوهشگاه فضایی ایران از طرح‌ها، ایده‌ها، فناوری‌های فضایی و کسب‌وکارهای فضاپایه حمایت می‌کند و آمادگی دارد با ایجاد قطب فناوری فضایی، بخشی از فعالیت‌های پژوهشی با سطح آمادگی فناوری (TRL) یک تا چهار را برون‌سپاری کند.

وی همچنین اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های خام فضایی، داده‌ها را پردازش و اطلاعات مورد نیاز صنایع را تأمین کنند، از حمایت ویژه پژوهشگاه فضایی ایران برخوردار خواهند شد.

همکاری برای راه‌اندازی پردیس فناوری فضایی

در این نشست، طرفین بر آغاز مقدمات ایجاد پردیس فناوری فضایی با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی توافق کردند تا زمینه توسعه فناوری‌های فضایی و تقویت زیست‌بوم نوآوری این حوزه در شمال‌غرب کشور فراهم شود.

آزیتا بلالی اسکویی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی؛ نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، گفت: پارک علم و فناوری استان از همه ظرفیت‌های خود برای شناسایی شرکت‌ها و استعدادهای فعال در حوزه فضایی استفاده خواهد کرد و برگزاری مشترک رویدادها، مسابقات و همایش‌های تخصصی را با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران در دستور کار قرار می‌دهد.



سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران؛ در جریان سفر به تبریز و بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، با مدیران این مجموعه دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری‌های فضایی گفت‌وگو کرد.