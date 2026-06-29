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رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر نقش بیبدیل ورزش در ارتقای سلامت روان و پویایی محیطهای دانشگاهی گفت: جامعه ورزش دانشگاهی با ایستادگی در دوران دشوار اخیر، ثابت کرد که ورزش تعطیلناپذیر است و اکنون در مرحله پساجنگ، نقشی راهبردی در بازسازی نشاط اجتماعی و تقویت امید در میان دانشجویان بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حبیبا, معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در پنجاه و هفتمین نشست مدیران تربیتبدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه بوعلیسینای همدان با اشاره به کارکرد فراتر از فعالیت جسمانی ورزش، تصریح کرد: ورزش ابزاری کارآمد برای ارتقای سلامت جسم و روان، افزایش مسئولیتپذیری و تعاملات اجتماعی است.
وی با قدردانی از عملکرد مدیران تربیتبدنی در ماههای گذشته افزود: در روزهای سختی که بسیاری از فعالیتهای آموزشی با محدودیت مواجه بودند، مجموعه تربیتبدنی دانشگاهها با تداوم فعالیتهای ورزشی، پیام «پویایی ایران» را به جامعه مخابره کردند.
حبیبا با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر در فروردینماه و بسکتبال سهنفره دختران و پسران در خردادماه، خاطرنشان کرد: این رویدادها در شرایط بحرانی، نه تنها چراغ ورزش دانشگاهی را روشن نگاه داشت، بلکه به دانشجویان و جامعه روحیهای مضاعف بخشید. این موفقیت، حاصل تلاش شبانهروزی تمام عوامل اجرایی و فنی بود که در لایههای زیرین این رویدادها، نقشآفرینی کردند.
معاون وزیر علوم با تبیین شرایط پیشرو برای بازگشت به روند عادی و بازسازی جامعه، اظهار داشت: در دوران پساجنگ، هیچ حوزهای به اندازه ورزش نمیتواند در کاهش آسیبهای روانی و تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاهها نقشآفرین باشد. دانشگاه صرفاً محل آموزش نیست، بلکه کانون زندگی و امیدآفرینی است و ورزش، کلید تحقق این رسالت بزرگ برای تربیت مدیران آینده کشور محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی برای برگزاری دو رویداد بزرگ ورزشی خبر داد و گفت: هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد. طبق ارزیابیهای صورت گرفته، هر دو دانشگاه از آمادگی مطلوبی برای میزبانی برخوردارند و سازمان امور دانشجویان نیز پشتیبانیهای لازم را از این رویدادها به عمل خواهد آورد.
حبیبا با اشاره به تدوین برنامههای راهبردی ورزش دانشگاهی با بهرهگیری از نظرات کارشناسی مدیران دانشگاهها، محورهای اصلی این نقشه راه را «توسعه و بهسازی اماکن ورزشی دانشگاهها، گسترش ورزش همگانی و ارتقای سطح ورزش قهرمانی، توسعه انجمنهای ورزشی و تقویت ورزش کارکنان و اساتید، اجرای مستمر طرحهای پایش تندرستی، بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت ورزش دانشگاهی برشمرد.