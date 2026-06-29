جلوگیری از خروج سالانه ۴۰ میلیون دلار ارز
رئیسکل دادگستری استان البرز در بازدید از شرکت دارویی تماد، با تأکید بر حمایت قضایی از تولید، از تداوم رسیدگی به مشکلات حقوقی واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: این مجموعه با تأمین حدود ۳۰ درصد مواد اولیه دارویی کشور، نقش مهمی در امنیت دارویی و کاهش وابستگی به واردات ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
رئیسکل دادگستری استان البرز در جریان بازدید از شرکت دارویی تماد، ضمن بررسی مسائل و موانع تولید، با مدیران این مجموعه دیدار و بر استمرار حمایتهای قضایی از واحدهای تولیدی و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: «در قالب بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی مستقر در ۱۳ شهرک صنعتی استان البرز بهصورت مستمر بررسی و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ میشود.»
در این بازدید اعلام شد شرکت دارویی تماد با اتکا به دانش بومی و توان متخصصان ایرانی، حدود ۳۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را تولید میکند و سالانه با داخلیسازی این محصولات، از خروج حدود ۴۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میکند.
مسئولان این شرکت اعلام کردند که در دوران جنگ تحمیلی رمضان، فعالیت خطوط تولید حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد و تولید مواد اولیه دارویی بهصورت شبانهروزی ادامه داشت تا خللی در زنجیره تأمین داروی کشور ایجاد نشود.
شرکت دارویی تماد علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز داخلی، بخشی از تولیدات خود را نیز به بازارهای خارجی صادر میکند که این موضوع نشاندهنده توان رقابتی محصولات ایرانی در عرصه بینالمللی است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، حمایت از امنیت اقتصادی و سلامت جامعه است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، رفع موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد تا زمینه توسعه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در استان بیش از پیش فراهم شود.