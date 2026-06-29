به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: در این مدت، ۲ هزار و ۳۸۶ نفر از اعضای جوان هلال‌احمر در قالب برنامه‌های مختلف به مردم و عزاداران حسینی خدمت‌رسانی کردند و در مجموع ۴۳ هزار و ۴۹۸ نفر از خدمات و فعالیت‌های این معاونت بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اقدامات خیرخواهانه تصریح کرد: با مشارکت ۳۸۰ خیر، تعداد ۱۳ هزار و ۸۶۰ نذر و بسته حمایتی جمع‌آوری و توزیع شد.