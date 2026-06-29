سخنگوی وزارت امور خارجه که به همراه وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی از عراق به این کشور سفر کرده است، در فضای مجازی نوشت: کربلا، اسم رمز استقامت و عزت‌طلبی ایرانیان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که به همراه وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی از عراق به این کشور سفر کرده است، درباره سفر به شهر کربلا و زیارت حرم امام سوم شیعیان حضرت امام حسین (ع) در فضای مجازی نوشت:

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پس از یک روز پرکار در بغداد، اکنون به کربلای معلا، دیار و منزلگاه سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین (ع)، رسیده‌ایم؛ همان کسی که پیامش خطاب به وجدان انسان‌ها تا ابد طنین انداز است که: «اگر دین ندارید و از معاد نمی‌ترسید، لااقل در دنیایتان آزاده باشید.»

کربلا کانون همدلی و مودت میان دو ملت عراق و ایران است.

کرامت مردم عراق، از علما و شیوخ عشایر تا دیگر قشرهای جامعه، در استقبال از زائران امام حسین (ع) بی‌مانند است؛ و به‌زودی نیز با استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صحنه‌هایی باشکوه از قدرشناسی و عزت‌طلبی را رقم خواهند زد؛ صحنه‌هایی که عمق همدلی میان دو ملت را به تصویر خواهد کشید و والاترین جلوه‌های وفاداری و برادری میان آنان را ماندگار خواهد ساخت.

تشرف سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به حرم های مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس (س)