با هدف افزایش پایداری شبکه آبرسانی و جلوگیری از افت فشار و قطعی احتمالی آب الکتروموتور و پمپ شناور چاه آب شرب روستای اکبرآباد شهرستان خوی تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از تعویض الکتروموتور و پمپ شناور چاه آب شرب روستای اکبرآباد شهرستان خوی با هدف افزایش پایداری شبکه آبرسانی و جلوگیری از افت فشار و قطعی احتمالی آب خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: پس از بررسی‌های فنی و تشخیص کاهش راندمان تجهیزات موجود، عملیات تعویض الکتروموتور و پمپ شناور این چاه توسط نیرو‌های فنی و بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی انجام و چاه مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: با نصب تجهیزات جدید، پایداری تأمین آب شرب روستای اکبرآباد افزایش یافته و خدمات‌رسانی به مشترکان با کیفیت و اطمینان بیشتری ادامه خواهد یافت.