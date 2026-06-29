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محمد کوچکپور عکاس باسابقه، در سن ۷۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با اعلام انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، محمد کوچکپور هنرمند عکاس پیشکسوت در ۷۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.
قرار است، پیکر این هنرمند عکاس صبح روز دوشنبه هشتم تیر، در قطعه هنرمندان آرامستان بندرانزلی به خاک سپرده شود.
محمد کوچکپور کپورچالی، متولد سال ۱۳۳۴ در روستای کپورچال شهرستان بندرانزلی، از عکاسان طبیعتگرای ایران بود. وی نخستین نمایشگاه عکس خود را سال ۶۷ با کمک زندهیاد کاوه گلستان در گالری گلستان برپا کرد و پس از آن کارهایش به مسابقات و نمایشگاههای بینالمللی راه یافت و بارها مورد تقدیر قرار گرفت.
کوچکپور در سالهای کار حرفهای خود، بیش از یکصد هزار قطعه عکس به همراه ده هزار اسلاید ۱۳۵، سه هزار اسلاید ۱۲۰ و ۴۴ حلقه فیلم ویدئویی بدیع و استثنایی از طبیعت، جنگل، آئین ها، آداب و رسوم مردمی و سنتها و معماری گرفته و آنها را در آرشیو شخصی خود نگهداری میکند. عکسهای وی در ۱۳۵ نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته شدهاست.
وی یکی از معدود عکاسانی است که برای هریک از عکسهای خود قصه و پیشینهای دارد و مردمانی که سوژههای عکس او بود.