درج نکردن قیمت، گرانفروشی و ارایه نکردن فاکتور خرید بیشترین میزان تخلفات صنفی در خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: درج نکردن قیمت، گرانفروشی و ارایه نکردن فاکتور خرید بیشترین میزان تخلفات صنفی در استان است.

بهرام بهمئی بیان کرد: در سه ماهه اول سال جاری به هفت هزار و ۷۰۴ فقره پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی خوزستان رسیدگی شد.

وی افزود: از این تعداد پرونده پنج هزار و ۶۱۱ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، یک هزار و ۷۴۸ فقره قاچاق کالا و ارز و ۳۴۵ فقره گزارشات بهداشتی، دارو و درمان بوده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان خاطر نشان کرد: گزارش تخلفات از سوی دستگاه‌های نظارتی و کاشف و همچنین شکایت مردمی در سامانه اینترنتی ۱۳۵ به شعب تعزیرات حکومتی به این دستگاه رسیده است.

با دستور استاندار خوزستان با آغاز جنگ تحمیلی سوم مجتمع نظارت بازار در استان با حضور دستگاه‌های ناظر تشکیل شده است.

با فعالیت این مجتمع نظارتی چندین انبار احتکار و قاچاق کالا در استان کشف و ضبط شد.