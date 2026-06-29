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مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی با اعلام اجرای ششمین مانور «طرح ملی مهتاب»، از جایگزینی بیش از ۴ هزار متر شبکه سیمی فرسوده با کابلهای خودنگهدار و شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طاهر کیامهر، اضافه کرد: برای ساماندهی زیرساختها، ۴ هزار و ۲۴۲ متر از شبکه سیمی فرسوده استان به کابلهای خودنگهدار (ABC) تبدیل شد. این اقدام علاوه بر ارتقای ایمنی، نقش مستقیمی در کاهش تلفات انرژی و پایداری جریان برق در مناطق تحت پوشش دارد.
بهینهسازی تجهیزات و کنترل مصرف
کیامهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح زیرساختها افزود: طی این مانور، ۱۱۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۲ کنتور جدید نصب شد. همچنین با نصب ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده، تلاش شد مدیریت بار و جلوگیری از مصرفهای خارج از الگو در سطح شبکه محقق شود.
مبارزه با انشعابات غیرمجاز و تخلفات مصرفی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به رویکرد عملیاتی مانور مهتاب، از نتایج برخورد با تخلفات مصرف برق خبر داد و گفت: طی این عملیات، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز و ۷۴۸ کابل غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد. وی همچنین خاطرنشان کرد که از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، ۷ هزار کنتور در سطح استان تعویض شده است.
ضربات جدی به استخراج غیرقانونی رمزارز (ماینرها)
یکی از مهمترین محورهای این مانور، برخورد با استخراج غیرقانونی رمزارز بود. کیامهر با ارائه آمارهای تکاندهنده اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی و ۱۳۷ دستگاه ماینر از این مراکز کشف و جمعآوری شده است.
او با جزئیات بیشتر درباره شیوه تخلف این مراکز گفت: بررسیها نشان میدهد متخلفان با سوءاستفاده از تعرفههای حمایتی، برق یارانهای را به کار غیرقانونی بردهاند. از جمله این موارد میتوان به ۸ مرکز با استفاده از تعرفه خانگی، ۵ مرکز با تعرفه کشاورزی، ۳ مرکز با تعرفه صنعتی و ۳ مرکز با تعرفه تجاری اشاره کرد.
هشدار جدی به سودجویان
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی در پایان با تأکید بر قاطعیت صنعت برق در برخورد با متخلفان، اظهار داشت: استفاده غیرقانونی از برق یارانهای برای استخراج رمزارز، تنها یک تخلف مصرفی نیست، بلکه با ایجاد ناپایداری در شبکه و فشار بر بار الکتریکی، حقوق میلیونها مشترک و تولیدکنندگان را تضییع میکند. برق حمایتی باید در مسیر توسعه تولید و خدمترسانی به مردم باشد، نه در اختیار فعالیتهای غیرقانونی و سودجویانه.