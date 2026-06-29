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زنجانی ها همدل با ایران؛ در وداع با رهبر شهید حضور پرشور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و بدرقه رهبر شهید در استان زنجان گفت: تمهیدات لازم برای اعزام ۱۵ هزار زائر زنجانی بهمنظور شرکت در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب پیشبینی شده است.
سودی، با بیان اینکه این مراسم جلوهای از اقتدار امت اسلامی و ولایتمداری مسلمانان است، افزود: تمامی فرماندهان، دستگاههای اجرایی و عوامل خدمترسان در این رویداد بزرگ نقش میزبانی را بر عهده دارند و مردم عزیز نیز میهمانان امام شهید خواهند بود.
سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و بدرقه رهبر شهید در استان زنجان با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در استان گفت: فعالیتهای ستاد در دو محور اصلی دنبال میشود که نخست ارائه خدمات به زائران استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در مسیرهای مواصلاتی و مواکب بینراهی است.
وی ادامه داد: محور دوم مربوط به اعزام همشهریان و هم استانیهای زنجانی به مراسم وداع وبدرقه است که برایناساس برنامهریزی لازم برای اعزام ۱۵ هزار به صورت مختلف برنامهریزی شده است.
سودی از اعزام ۳ هزار و ۵۰۰ با ۱۱۰ اتوبوس به صورت متمرکز خبر داد و گفت: اعزام کاروانهای زنجان از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز خواهد شد و بازگشت زائران نیز در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه انجام میشود.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در این مراسم افزود: باتوجهبه محدودیت ناوگان حملونقل عمومی و درخواستهای متعدد مشتاقان، تدابیری برای حضور مردم با خودروهای شخصی نیز اندیشیده شده و پیشبینی میشود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از استان به این شیوه در مراسم شرکت کنند.
سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان گفت:اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره نحوه ثبتنام و سازماندهی اعزامها انجام خواهد شد.