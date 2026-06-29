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رئیس دادگستری شهرستان شهریار، از انسداد ۳۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و آزادسازی ۱۲۷۳ هکتار از اراضی ملی به عنوان بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای حفاظت از حقوق بیتالمال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امامی با تأکید بر برارتقای شفافیت و عدالت گفت: کاهش اطاله دادرسی، توسعه خدمات الکترونیک، مبارزه قاطع با فساد، صیانت از حقوق عامه و حفظ امنیت و سلامت همراه با شفافیت و عدالت هوشمند از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه هوشمندسازی افزود: بیش از ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و کاهش میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از ۲۳۰ روز به ۷۴ روز، از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر است.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار، مبارزه با فساد، حفاظت از حقوق بیتالمال و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی را از برنامههای محوری دستگاه قضایی برشمرد و گفت: آزادسازی هزار و ۲۷۳ هکتار اراضی ملی، انسداد سه هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و رسیدگی به پروندههای مهم مرتبط با اراضی و املاک، بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه است.
امامی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است اظهار داشت: در موضوع ایمنی مراکز تجاری و اماکن عمومی، تصمیمات صرفاً بر مبنای نظر کارشناسان و با اولویت حفظ جان شهروندان اتخاذ میشود.
وی همچنین از رسیدگی قانونی به پروندههای مرتبط با فساد، توسعه دادگاههای تخصصی، ساماندهی فعالیت بنگاههای املاک و اصناف، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و استمرار دیدارهای مردمی برای افزایش پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به مطالبات شهروندان خبر داد.