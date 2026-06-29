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دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با انتشار مطلبی در فضای مجازی به حذف این تیم از جام جهانی واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران با کسب ۳ تساوی در ۳ بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ وداع زودهنگامی از این رقابتها در حالی داشت که ۴۸ تیم حضور داشتند و ۳۲ تیم به مرحله حذفی راه پیدا میکردند تا کارنامه امیر قلعه نویی و شاگردانش مورد نقد قرار بگیرد.
علیرضا بیرانوند پس از حذف تیم ملی ایران از این بازیها با انتشارمطلبی در فضای مجازی خود نوشت: من علیرضا بیرانوند هستم. کسی که زندگی هرگز مسیر سادهای در مقابلاش نگذاشته، اما با وجود عادت به همه رنجهای بزرگ و کوچک و امتحانهای غیرقابلپیش بینی؛ حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین چالشهای زندگیام بود. دیگر خوب میدانید که از همان روز اول؛ با چه ماجراهای عجیبی دست و پنجه نرم کردیم. از سفرهای زمینی تا مشکلات ویزا. از نگرانیهای بزرگ برای سرزمینمان تا بازیهای روحی و روانی کشور میزبان. از اولین جلسه تمرینی تا آخرین ثانیههای مسابقه با مصر اما؛ هرگز از انگیزه؛ اشتیاق و اتحاد دست نکشیدیم. این یکی از همدلترین تیمهایی بود که همه دوران ورزشیام دیدهام. همه در کنار هم با همه وجود کوشیدیم که سربازهای دلیری برای شما باشیم. بجنگیم و کم نیاوریم. بدویم و کوتاه نیاییم. شرمندهایم که رویای صعود را محقق نکردیم، اما اگر بدانیم که فقط به اندازه چند ثانیه حال خوبی برایتان ساختهایم؛ به خودمان میبالیم. این نه آخر راه؛ که ادامه مسیر پسرانتان در تیم ملی خواهد بود. تیمی که اگر منسجم بماند و حمایت شود؛ در آینده دست به کارهای بزرگی خواهد زد. در پایان؛ همه ما قدردان لطف بیدریغ شما در مکزیک؛ آمریکا؛ ایران و همه دنیا هستیم. شمایی که پرچم را در دست داشتید، اما در حقیقت؛ قلبمان را حمل میکردید. پشت همه این بدشانسیها؛ حتما برمیگردیم و حقمون رو از فوتبال میگیریم. این قدردانی را از سربازی بپذیرید که هر بار این لباس مقدس رو میپوشه؛ مثل بار اول سرشار از غرور افتخاره. ممنون برای این دوران شگفتانگیز. از همتیمیها؛ کادرفنی؛ تماشاگرها و هر کسی که قلبش برای ایران بزرگ میتپید.