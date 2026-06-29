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رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از حضور هیئت ۳۰ نفره ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن افغانستان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حسین روستایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران یک هیئت تخصصی از بخشهای صنعت و معدن کشورمان، دهم تا چهاردهم تیر همزمان با پنجمین نمایشگاه صنعت و معدن و رویداد هفته صنعت و معدن افغانستان در کابل به این نمایشگاه اعزام میشود.
وی افزود: این نمایشگاه بخشهای مهمی مانند، صنعت، معدن، تولیدات، انرژی، صنایع ساختمانی، ماشینآلات و فناوریهای صنعتی را در برمیگیرد و فرصت ارزشمندی برای شرکتها فراهم میسازد تا محصولات و خدمات خود را معرفی و زمینه را برای سرمایهگذاری، نوآوری و انتقال فناوری فراهم کنند.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان جذب سرمایهگذاران داخلی و بین المللی در بخشهای صنعت و معدن افغانستان، برجستهسازی منابع طبیعی، ظرفیتهای صنعتی و فرصتهای تجاری کشور و برقراری ارتباط میان شرکتها، نهادهای دولتی و شرکای بین المللی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه خواند.
حسین روستایی گفت: کمک به ایجاد شغل، توسعه پایدار و تقویت اقتصاد ملی، وصل صنایع افغانستان به بازارهای منطقهای و بین المللی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی افزود: هیئت تجاری ۳۰ نفره از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارخانجات صنعتی و معدنی کشورمان، مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای معتبر در حوزههای فولادسازی، انواع بویلرها و مخازن صنعتی، آزمایشگاه استاندارد، ماشینسازی، تابلو برق، مصالح ساختمانی، کورههای صنعتی، ساخت تجهیزات گاز صنعتی، صنایع غذایی، طراحی و ساخت خطوط برش ورق و ماشینآلات و قطعات ریختهگری چدن و فولاد، ضمن بازدید و مشارکت در نمایشگاه یاد شده و انجام ملاقاتها و بازدیدهای کاری، نسبت به ارائه ظرفیتها و توانمندیهای صنعتی و معدنی کشورمان، مبادرت خواهند کرد.
نمایشگاه صنعت و معدن و رویداد هفته صنعت افغانستان با مجوز وزارت صنعت و معدن این کشور و با محوریت اتاق صنایع و معادن افغانستان، بعنوان بزرگترین رویداد حوزه صنعت و معدن، همه ساله در نیمه اول سال برگزار میشود.
هم اکنون افغانستان پنجمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور براساس آمار رسمی گمرک ایران در سال ۱۴۰۴ افزون بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. انتظار میرود با انجام مشارکتهای صنعتی و تقویت همکاریهای معدنی بین دو کشور، هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور تا ۳ سال آینده محقـق شـود.