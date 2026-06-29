به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در شوش روی عدد ۱۱۱، شوشتر ۱۰۹، هندیجان ۱۰۵ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، اهواز، ایذه، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شادگان، کارون و گتوند در وضعیت قابل قبول قرار دارند و شهرهای مسجدسلیمان و هویزه شهرهای با وضعیت پاک استان‌ خوزستان هستند.