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براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی سه شهر استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در شوش روی عدد ۱۱۱، شوشتر ۱۰۹، هندیجان ۱۰۵ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس است.
دادههای این سامانه نشان میدهند که شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، اهواز، ایذه، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شادگان، کارون و گتوند در وضعیت قابل قبول قرار دارند و شهرهای مسجدسلیمان و هویزه شهرهای با وضعیت پاک استان خوزستان هستند.