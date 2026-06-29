نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای جذب ارز‌های راکد و خانگی، گفت: در صورت ایجاد اعتماد و ارائه تضامین لازم، می‌توان دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار ارز خانگی را وارد چرخه تولید و سرمایه‌گذاری کرد؛ ظرفیتی که حتی می‌تواند در تأمین منابع ارزی طرح‌های مهم کشور، اثربخش‌تر از منابع حاصل از قبل باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی قوامی با اشاره به طرح راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای جذب ارز‌های راکد و خانگی از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: هدف از تشکیل این صندوق‌ها آن است که مردم بتوانند ارز‌های خود را در مسیر سرمایه‌گذاری قرار دهند، ضمن برخورداری از بازدهی مناسب، منافع بیشتری نیز از محل اجرای پروژه‌های مؤثر اقتصادی کسب کنند. این موضوع انگیزه لازم را برای ورود ارز‌های خانگی به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مهم اقتصادی فراهم خواهد کرد.

نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های نهفته در این بخش افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی در قالب دلار، یورو، یوان و سایر ارز‌های معتبر جهانروا نزد مردم نگهداری می‌شود. مردم به دلیل نگرانی از تورم، دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند؛ بنابراین اگر اطمینان خاطر لازم برای سپرده‌گذاری این منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و این صندوق‌ها بتوانند جریان سرمایه‌گذاری مطمئن و کارآمدی را شکل دهند، اعتماد سرمایه‌گذاران نیز افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر بتوانیم تنها ۱۰ میلیارد دلار از این ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی را جذب کنیم، بسیار قوی‌تر و مؤثرتر از مذاکرات، منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه‌های مهم و دارای بازده اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.

قوامی با تأکید بر ضرورت ارائه تضامین کافی از سوی این صندوق‌ها، تصریح کرد: مهم‌ترین شرط موفقیت این طرح، ایجاد اعتماد عمومی است؛ چرا که مردم تجربه خوشایندی از سرمایه‌گذاری‌های ارزی گذشته ندارند. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، بسیاری از مردم اقدام به افتتاح سپرده‌های ارزی کردند، اما بعد‌ها برخی بانک‌ها از بازپرداخت اصل سپرده به صورت ارزی خودداری کرده و معادل ریالی آن را با نرخی پایین‌تر تسویه کردند که همین موضوع خاطره‌ای نامطلوب در ذهن سپرده‌گذاران بر جای گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی باید با ارائه تضمین‌های معتبر، امنیت سرمایه و اعتماد لازم را برای سپرده‌گذاران فراهم کنند تا مردم با اطمینان بیشتری ارز‌های خانگی خود را وارد چرخه سرمایه‌گذاری و تولید کشور کنند.