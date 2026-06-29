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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولیدات زراعی کشور از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن گفت: این رشد دستاورد مهمی برای بخش کشاورزی است و هماکنون برنامهریزی برای مدیریت کشتهای بهاره و آغاز قدرتمند سال زراعی جدید در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در برنامه بر روی خط خبر با تشریح وضعیت امنیت غذایی کشور و اقدامات انجام شده در حوزه زراعت، از رکوردزنی تولید گندم و ارتقای بهرهوری در مزارع خبر داد.
آنجفی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از نیاز غذایی کشور در داخل تأمین میشود، اظهار داشت: ما از امنیت پایداری برخورداریم و تنها حدود ۱۵ درصد از نیاز غذایی با واردات آب مجازی وارد کشور میشود. از مجموع تولیدات داخلی، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد آن مربوط به حوزه زراعت است که با توجه به تدارک خوب نهادهها و بارشهای مطلوب اخیر، شاهد تولیدات پایداری در سال زراعی جاری هستیم.
وی با اشاره به افزایش تولیدات از ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۹ میلیون تن، این رشد را دستاوردی مهم دانست و تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی در حال مدیریت کشتهای بهاره و تدارک برای شروع پرقدرت سال زراعی جدید است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم گفت: امسال با وجود محدودیتهای اقلیمی و پراکنش نامتوازن بارندگی، تولید گندم به حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن رسیده که فراتر از برنامه پیشبینی شده است. با مدیریت مصرف، ما در گندم خودکفا هستیم، اما برای ارتقای کیفیت نانوایی کشور، مراودات فنی و واردات محدود برای اختلاط ارقام همواره انجام میشود.
راهکارهای عبور از خشکسالی و ارتقای بهرهوری
آنجفی یکی از راهبردهای اصلی این وزارتخانه را انتقال تکیه تولید از اراضی آبی به سمت اراضی دیم عنوان کرد و گفت: «با همکاری موسسات تحقیقاتی، طرحهای مدرنی برای تنوعبخشی به کشت در دیمزارها شامل حبوبات، علوفه و دانههای روغنی در تناوب زراعی اجرا شده که فشار بر منابع آبی را به شدت کاهش میدهد.
وی همچنین از اجرای «الگوی کشت» بر اساس مدلهای هوش مصنوعی و ملاحظات آب، غذا و انرژی خبر داد و افزود: توسعه مکانیزاسیون، بهبود روشهای تغذیه گیاهی و تغییر سیستمهای آبیاری به آبیاریهای نوین (نوارهای تیپ) باعث شده تا محصولاتی که پیشتر پرآببر محسوب میشدند، اکنون با مصرف آب بسیار کمتری تولید شوند.
شناسنامهدار کردن محصولات؛ گامی بهسوی شفافیت و سلامت
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی طبق برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور اجرایی شده و شامل سبد گستردهای از غلات، سبزی و صیفیجات است. هدف این است که مسیر تولید تا عرضه کاملاً شفاف و قابل رصد باشد تا در صورت بروز مشکل، محصول ناسالم از چرخه خارج شود. این اقدام نه تنها به سلامت مردم کمک میکند، بلکه با برندسازی، درآمد کشاورزان را نیز افزایش خواهد داد.
آنجفی با اشاره به مطالبات گندمکاران و برخی تأخیرها در پرداخت، تصریح کرد: امنیت غذایی شوخیبردار نیست و کشاورز حق دارد بهای محصولش را بهموقع دریافت کند. دولت و شخص رئیسجمهور اراده جدی برای پرداخت مطالبات دارند و با وجود فشارهای بودجهای، پیگیریها برای تسریع در پرداختها بهصورت روزانه در حال انجام است.
وی هشدار داد که تأخیر در پرداخت مطالبات میتواند باعث خروج گندم از چرخه رسمی، قاچاق یا مصرف غیراصولی آن در خوراک دام شود، بنابراین پرداخت بهموقع، خط قرمز حفظ امنیت غذایی کشور است.
معاون امور زراعت در پایان با اشاره به واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، گفت: امروز ۹۸ درصد بذر کشور در داخل تولید میشود و ۹۵ رقم گندم موجود، توسط شرکتهای دانشبنیان داخلی معرفی شدهاند. آرزوی ما چابکسازی بدنه دولت و واگذاری کامل امور اجرایی به تشکلهای بخش خصوصی و کارشناسان متخصص است.