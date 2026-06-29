بسته خبری شهروندخبرنگار به تداوم آلایندگی نیروگاه حرارتی، گره‌های ترافیکی و وضعیت فضای سبز پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهروندخبرنگار این هفته، ابتدا به ادامه آلایندگی نیروگاه شازند و دغدغه شهروندان درباره کیفیت هوا و ضرورت اجرای تعهدات زیست‌محیطی پرداخته. سپس، سری به یکی از گره‌های ترافیکی خروجی شهر اراک زده؛ مسیری که به گفته شهروندخبرنگاران، این روز‌ها با ترافیک سنگینش، موجب اتلاف وقت رانندگان شده و در پایان هم گلایه ساکنان یکی از کوچه‌های کوی مسکن از وضعیت نامناسب فضای سبز محله را دنبال کرده.

شهروندخبرنگار، تریبون مطالبات مردمی و پل ارتباطی مردم و مسئولان، قراره از این به بعد دوشنبه هر هفته از شبکه آفتاب همراه شما باشه.

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