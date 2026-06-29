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برخورد ۵ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۱۰ محور تربتحیدریه ـ مشهد، ۱۸ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلالاحمر تربت حیدریه،گفت: ساعت ۲۱:۲۵شامگاه یکشنبه، هفتم تیرماه، تصادف زنجیرهای چند دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۱۰ محور تربتحیدریه ـ مشهد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
سعید فکوری، افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه و انجام هماهنگیهای لازم، نیروهای تخصصی پایگاه امداد و نجات شهدای کامه، همراه با خودروی آمبولانس و خودروی تخصصی نجات، به محل حادثه اعزام شدند.
فکوری ادامه داد: پس از ارزیابی صحنه حادثه و بررسی وضعیت مصدومان مشخص شد در این سانحه ۱۸ نفر دچار مصدومیت شدهاند.
به گفته وی، دو نفر از مصدومان توسط عوامل هلالاحمر و هشت نفر دیگر نیز توسط عوامل اورژانس در محل حادثه بهصورت سرپایی درمان شدند.
معاون مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین هشت مصدوم دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی امام حسین(ع) تربتحیدریه منتقل شدند.
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