در ۳ ماه نخست امسال ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با ۵.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۰۶ همت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق داده‌های مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، در بهار امسال ارقام افزایش سرمایه ۸۷،۳۷۷، انتشار انواع اوراق بدهی ۲۱۳،۴۹۸ و ارزش تامین مالی جمعی ۵،۵۶۱ میلیارد تومان بوده است.

ارزش انتشار انواع اوراق بدهی (دولتی و غیردولتی) در ۳ ماه نخست امسال بیش از ۲۱۳ همت بوده، این در حالی است که در مجموع ۱۲ ماه سال قبل ۹۵۵ همت و در بهار پارسال ۱۰۷ همت انواع اوراق بدهی منتشر شده بود.

سهم دولت از انتشار اوراق بدهی در ۳ ماه نخست امسال ۸۶.۲ درصد، بخش غیردولتی ۱۳.۷ درصد و شهرداری‌ها ۰.۰۳ درصد بوده است.

به این ترتیب ارزش مانده کل اوراق بدهی سررسید نشده از ۱،۲۳۳ همت در خرداد ۱۴۰۴ به ۱،۹۳۴ همت در خرداد امسال افزایش یافته‌است.

ارزش مانده اوراق دولتی با ۶.۶ درصد افزایش، از ۹۷۵ همت در خرداد ۱۴۰۴ به ۱،۶۰۵ همت در پایان خرداد امسال افزایش یافته است.

ارزش مانده اوراق دولتی و کل در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز به ترتیب برابر با ۱،۵۰۵ و ۱،۸۲۸ همت بوده است.