به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ارتقای ایمنی راه‌ها و حفظ پایداری محور‌های مواصلاتی، راهداران شهرستان سلماس عملیات اصلاح آبشستگی‌های محور سلماس–خوی در محدوده گردنه قره‌تپه را در قالب طرح «راهداری محوری» اجرا کردند.

این عملیات با هدف جلوگیری از گسترش آسیب‌های ناشی از بارندگی، افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و بهبود شرایط عبور و مرور در یکی از محور‌های مهم ارتباطی استان انجام شده و اجرای مستمر طرح‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها همچنان با جدیت ادامه دارد.