به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به عنوان شرکت برتر در اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در بین شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور معرفی شد.

عبدالرضا حسینی‌مهر مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر با اعلام این موضوع، از محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به پاس عملکرد درخشان این شرکت در اجرای طرح سراسری مهتاب قدردانی کرد.