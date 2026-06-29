نیکوکار اهل شاهدیه، مبلغ ۲۰ میلیون تومان، هزینه برگزاری دومین مراسم سالگرد مرحوم خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی میرجلیلی، نیکوکار اهل شاهدیه با حضور در دفتر این ستاد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان، هزینه برگزاری دومین مراسم سالگرد زنده‌یاد حاج حسینعلی توکلی را به نمایندگی از خانواده‌های توکلی و میرجلیلی برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

وی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با توجه به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تصمیم گرفتیم هزینه برگزاری دومین مراسم سالگرد آن مرحوم را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهیم تا علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایشان، در این ایام معنوی گره‌ای از زندگی یک خانواده باز شود و ثواب این عمل خیر به روح آن مرحوم اهدا شود، زیرا بر این باوریم که بهترین یادبود برای درگذشتگان انجام کار‌های خیر و ماندگار است.