به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملت‌ها سوم تا هفتم تیر در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری شد.

تیم‌های آلمان، بلغارستان، ایران، ترکیه، برزیل، ژاپن، لهستان، آمریکا و ایتالیا در پنجمین و آخرین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل این دیدار‌ها به شرح زیر است:

چین یک – آلمان ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۹ بر ۲۵)

بلغارستان ۳ – اوکراین یک (۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)

ایران ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۳۰ بر ۲۸)

بلژیک صفر – ترکیه ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۷ بر ۲۵)

کانادا ۲ – برزیل ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۷)

فرانسه ۲ – ژاپن ۳ (۳۰ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۹، ۱۷ بر ۲۵، ۳۳ بر ۳۵ و ۱۲ بر ۱۵)

لهستان ۳ – آرژانتین یک (۴۸ بر ۵۰، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

صربستان یک – آمریکا ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۷ بر ۲۵)

اسلوونی یک – ایتالیا ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان هفته دوم در گروه مردان به این شرح است:

ژاپن ۸ برد و ۲۰ امتیاز

آمریکا ۶ برد و ۱۹ امتیاز

لهستان ۶ برد و ۱۷ امتیاز

اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز

اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

ایتالیا پنج برد و ۱۶ امتیاز

ترکیه پنج برد و ۱۴ امتیاز

بلغارستان پنج برد و ۱۴ امتیاز

برزیل پنج برد و ۱۳ امتیاز

آلمان چهار برد و ۱۲ امتیاز

صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

فرانسه چهار برد و ۱۰ امتیاز

بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

ایران دو برد و ۹ امتیاز

آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز

کانادا یک برد و ۸ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

کوبا بدون برد و دو امتیاز

هفته سوم لیگ ملت‌ها ۲۴ تا ۲۸ تیر به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.