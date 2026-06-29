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هفته دوم والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ با صدرنشینی تیم ملی ژاپن با هشت برد متوالی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملتها سوم تا هفتم تیر در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری شد.
تیمهای آلمان، بلغارستان، ایران، ترکیه، برزیل، ژاپن، لهستان، آمریکا و ایتالیا در پنجمین و آخرین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:
چین یک – آلمان ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۹ بر ۲۵)
بلغارستان ۳ – اوکراین یک (۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)
ایران ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۳۰ بر ۲۸)
بلژیک صفر – ترکیه ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۷ بر ۲۵)
کانادا ۲ – برزیل ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۷)
فرانسه ۲ – ژاپن ۳ (۳۰ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۹، ۱۷ بر ۲۵، ۳۳ بر ۳۵ و ۱۲ بر ۱۵)
لهستان ۳ – آرژانتین یک (۴۸ بر ۵۰، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)
صربستان یک – آمریکا ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۷ بر ۲۵)
اسلوونی یک – ایتالیا ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)
جدول لیگ ملتها در پایان هفته دوم در گروه مردان به این شرح است:
ژاپن ۸ برد و ۲۰ امتیاز
آمریکا ۶ برد و ۱۹ امتیاز
لهستان ۶ برد و ۱۷ امتیاز
اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز
اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز
ایتالیا پنج برد و ۱۶ امتیاز
ترکیه پنج برد و ۱۴ امتیاز
بلغارستان پنج برد و ۱۴ امتیاز
برزیل پنج برد و ۱۳ امتیاز
آلمان چهار برد و ۱۲ امتیاز
صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز
فرانسه چهار برد و ۱۰ امتیاز
بلژیک سه برد و ۹ امتیاز
ایران دو برد و ۹ امتیاز
آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز
کانادا یک برد و ۸ امتیاز
چین یک برد و ۴ امتیاز
کوبا بدون برد و دو امتیاز
هفته سوم لیگ ملتها ۲۴ تا ۲۸ تیر به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیمهای اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.