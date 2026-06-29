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معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از نصب و راه اندازی ۴ سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی در محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به نصب و راه اندازی ۴ سامانه جدید ثبت تخلفات در محورهای استان گفت: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی سفرها، ارتقای نظارت بر رفتار کاربران جادهای و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی انجام شده است.
سهرابی با اشاره به نقش مؤثر فناوریهای نوین در مدیریت ترافیک و کنترل تخلفات افزود: توسعه سامانههای هوشمند حمل و نقل یکی از راهکارهای مهم برای ارتقای ایمنی راهها به شمار میرود و بهرهگیری از تجهیزات نظارتی هوشمند، امکان پایش مستمر و دقیق محورهای ارتباطی را فراهم میکند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: هم اکنون تعداد ۶۳ سامانه هوشمند ثبت تخلف در سطح محورهای استان فعال است و چهار سامانه جدید نیز در محورهای پرتردد بیرجند - اسدیه و فردوس - سرایان نصب و راه اندازی شدهاند.
سهرابی کاهش تصادفات جادهای، کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان، کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از سوانح رانندگی، افزایش پوشش نظارتی در نقاط حساس و حادثه خیز که پیش از این امکان نظارت مستقیم در آنها دشوار بود و همچنین ایجاد نظم و انضباط بیشتر در جریان تردد وسایل نقلیه در محورهای اصلی استان، را از مهمترین مزایای نصب و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند ثبت تخلف عنوان کرد.