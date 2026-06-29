به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، عیدی‌پور رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: این آتش‌سوزی گسترده که از ظهر دیروز در ارتفاعات کوه روستای سید صفری سبزپوشان آغاز شده بود با حضور ۲۵ آتش‌نشان به همراه ۴ خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان، مهار شد.

وی افزود: وزش باد شدید، سخت گذر بودن مسیر و تراکم پوشش گیاهی خشک از عوامل گسترش آتش در منطقه بود.

عیدی‌پور ادامه داد: برای جلوگیری از شروع دوباره آتش سوزی گروه‌های پایش در منطقه حضور دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز گفت: باوجود مهار کامل آتش، علت دقیق حادثه و میزان خسارات وارده در حال بررسی توسط کارشناسان است.