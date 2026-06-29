رئیس پلیس راه خوزستان از عملیاتی شدن طرح تشدید نظارت و اعمال قانون، برای خودرو‌های متخلف در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، سرهنگ سعید حسنوند رئیس پلیس راه خوزستان گفت: به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد بازدارنده با تخلفات پرخطر جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان اعمال قانون بر خودرو‌های متخلف در جاده‌های خوزستان تشدید می‌شود.

او افزود: این قوانین با توجه به اهمیت صیانت از جان شهروندان، حفظ حقوق عامه، کاهش تصادفات فوتی و جرحی، جلوگیری از تخریب زیرساخت‌های راه و ارتقای امنیت ترافیکی در محور‌های مواصلاتی استان اجرا می‌شود.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: از این پس خودرو‌هایی که با سرعت بحرانی ۳۰ کیلومتر بیشتر از حدمجاز تردد کنند ۵ روز توقیف می‌شوند و راننده برای تست سلامت به بهداری فراجای خوزستان معرفی می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: توقیف وانت بار‌هایی که در قسمت بار مسافر حمل کنند به مدت سه روز و کامیون‌های حمل بار با اضافه تناژ به مدت ۵ روز از دیگر قوانینی است که برای متخلفان اعمال می‌شود.

او افزود: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نیز در صورت اقدام به تخلفات حادثه ساز ضمن اعمال قانون به بهداری فراجای خوزستان جهت تست سلامت و بررسی در کمیسیون‌های مربوطه معرفی می‌شوند.