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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در طرح مهتاب، ۱۰ هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در این کلانشهر جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تامین برق مطمئن و پایدار در این کلانشهر اظهار کرد: با برنامهریزیها و اقدامات مستمر، آمار جمعآوری انشعابهای غیرمجاز برق در کلانشهر اهواز از مرز ۱۰ هزار مورد عبور کرد و تاکنون ۱۰ هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمعآوری شده است.
وی برق را یکی از اساسیترین منابع انرژی در دنیای امروز دانست و افزود: برق نقش مهمی در تامین نیازهای جامعه، پشتیبانی از صنایع و کسبوکارها، توسعه فناوری، حفظ محیط زیست و افزایش رفاه اجتماعی دارد و به دلیل وابستگی بسیاری از خدمات به آن، میتوان برق را زیرساخت همه زیرساختها دانست.
فراتی با اشاره به شرایط اقلیمی استان خوزستان بیان داشت: نعمت برق در این استان بهویژه در فصل گرم سال اهمیت دوچندان دارد و در چنین شرایطی استمرار خدماترسانی برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون اقدامات متعددی از جمله اطلاعرسانی عمومی، فرهنگسازی در مناطق حاشیهای، نصب بنرهای اطلاعرسانی درباره شرایط واگذاری انشعاب و جلب مشارکت معتمدان محلی، مسئولان و بزرگان مناطق انجام شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی در ادامه افزود: طرحهای مرتبط با ساماندهی انشعابهای برق در مناطق حاشیهای شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون و باوی و همچنین روستاهای تابعه در حال اجراست و زمینه فروش اشتراکهای دائم و غیردائم و نصب شمارشگر مطابق دستورالعملها فراهم شده است.