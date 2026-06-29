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سخنگوی شورای شهر مشهد گفت: طرحی به تصویب رسیده است که براساس آن در ایام تشییع رهبر شهید، حملونقل عمومی شهر به مدت یک هفته برای شهروندان رایگان خواهد بود.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی شورای شهر مشهد با اشاره به پیشبینیها برای مراسم تشییع، اظهار کرد: با توجه به ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور گسترده و باشکوه مردم پیشنهاد بنده برای تعیین مسیر تشییع، حد فاصل ملکآباد تا باغچه است.
موسیالرضا حاجیبگلو با تأکید بر مزیتهای این مسیر، افزود: انتخاب مسیر ملکآباد به دلیل دسترسی مناسبتر و ظرفیت بالاتر برای میزبانی از جمعیت، گزینه کارآمدتری محسوب میشود که میتواند از بروز چالشهای ترافیکی و ازدحامهای احتمالی برای شرکتکنندگان جلوگیری کند.
حاجیبگلو تصریح کرد: در این مسیر، امکانات لازم برای پارکینگ خودروها به نحو مطلوبتری فراهم است که این امر علاوه بر سهولت در تردد، به مدیریت بهتر و ایمنتر جمعیت حاضر در مراسم،کمک شایانی خواهد کرد.