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اجرای طرح زیرگذر شهید آیتالله رئیسی اصفهان به پیشرفت ۹۶ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: با انتقال ترافیک اصلی به مسیر این زیرگذر در محور بزرگراه به فرودگاه، عملیات تکمیل کندروها و دسترسیهای محلی با سرعت بیشتری در حال اجراست و این طرح بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
اصغر کشاورزراد افزود: طرح شهید آیتالله ابراهیم رئیسی در محور بزرگراه فرودگاه، حدفاصل پل شهیدان طیاره تا پل شهید دریانوش، یکی از طرحهای مهم عمرانی شهر اصفهان در حوزه روانسازی ترافیک و ارتقای ایمنی ورودیهای شهر است که در مراحل پایانی اجراست.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی ها، ترافیک اصلی این محور به مسیر زیرگذر منتقل شده است تا عملیات تکمیلی در بخشهای سطحی طرح، شامل احداث میدانهای انتهایی، تکمیل کندروها و ایجاد دسترسیهای محلی، بدون ایجاد اختلال گسترده در عبور و مرور و با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به تغییرات موقت در وضعیت تردد این محدوده گفت: همزمان با ادامه عملیات عمرانی، عبور و مرور در بخشی از کندروها برقرار است، اما به دلیل اجرای مراحل پایانی طرح، احتمال افزایش حجم ترافیک یا هدایت موقت خودروها به مسیرهای جایگزین است.
کشاورزراد ادامه داد: در حال حاضر مسیر اصلی رفت و برگشت از میدان لاله به سمت بزرگراه فرودگاه و برعکس، از زیرگذر برقرار است و شهروندان میتوانند بدون محدودیت از این مسیر برای دسترسی به فرودگاه بینالمللی اصفهان و مناطق پیرامون استفاده کنند.
وی تاکید کرد: با بهرهبرداری از طرح شهید آیتالله ابراهیم رئیسی، علاوه بر افزایش ظرفیت ترافیکی محور فرودگاه، ایمنی تردد، ساماندهی دسترسیهای محلی و کاهش گرههای ترافیکی این محدوده نیز محقق میشود و یکی از مهمترین ورودیهای شهر اصفهان در اختیار شهروندان قرار میگیرد.