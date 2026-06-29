به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دادگستری شهرستان لنگرود از صدور حکم جایگزین حبس برای مزاحمت تلفنی در شعبه چهارم دادگاه صلح این شهرستان خبر داد.

سید هاشم میرحسینی با اشاره به اینکه این فرد اقدام به مزاحمت تلفنی برای خانمی کرده بود گفت: بنا بر رای صادره از شعبه چهارم دادگاه صلح این شهرستان، متهم باید به مدت ۳۰۰ ساعت به عنوان نیروی خدماتی در بیمارستان شهید حسین پور لنگرود به ارائه خدمات عمومی رایگان بپردازد.

رئیس دادگستری شهرستان لنگرود ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی کادر درمان، خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدامِ برگرفته از مجازات‌های جایگزین حبس، گامی هرچند کوچک در حمایت از مجموعه درمانی شهرستان باشد.

وی خاطر نشان کرد: این کمک‌ها که به‌عنوان مجازات جایگزین حبس صورت گرفته، نه‌تنها در بهبود روند ارائه خدمات درمانی مؤثر است، بلکه نشان‌دهنده همدلی دستگاه قضایی با دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای سلامت مردم است.