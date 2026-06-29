به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، روح الله زاهدی افزود: در سایر نقاط استان نیز به تناسب این روند افزایشی دما را انتظار داریم که البته به شکل موقتی است.

وی ادامه داد: از روز یکشنبه آینده به بعد مجدد روند کاهشی دما پیش بینی می‌شود و دما به دمای همین روز‌ها مجدد بازخواهد گشت.

زاهدی خاطر نشان کرد: امروز آسمان استان صاف و آفتابی و فردا هوا کمی ابری خواهد بود و از اواسط روز چهارشنبه و ساعات بعد از ظهر در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان به خصوص دامنه ارتفاعات این افزایش ابر‌ها وجود دارد که منجر به بارش‌های پراکنده‌ای در بخش‌هایی از استان خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ و ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است.

زاهدی افزود: طی این مدت بهار با ۱۲ درجه خنکترین و نهاوند با ۳۵ درجه گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در برخی از نقاط استان شاهد وزش باد بودیم افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در فامنین به کمتر از پنجاه کیلومتر بر ساعت رسیده است.