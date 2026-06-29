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تفاهمنامه ۹ همتی برای اجرای کشاورزی هوشمند در دشت اصفهان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در خصوص تبدیل دشت اصفهان به نخستین دشت فناوری کشور گفت: این طرح که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صندوق مربوط در حال اجراست، بر محوریت کاهش مصرف آب و پایداری معیشت کشاورزان درچهار شهرستان اصفهان، برخوار، شاهینشهر و خمینیشهر تمرکز دارد.
کوروش خسروی از اجرای تفاهمنامه ۹ هزار میلیارد تومانی برای تحول در الگوی کشت و مدیریت منابع آبی در دشت اصفهان خبر داد و افزود: با استقرار فناوریهای نوین کشاورزی و دامداری در این منطقه، علاوه بر افزایش ارزشافزوده و معیشت کشاورزان، برداشت از منابع زیرزمینی که عامل اصلی فرونشست زمین است، بهشدت کاهش مییابد.
وی با اشاره به چالشهای جدی فرونشست زمین در این منطقه ادامه داد: برخلاف تصور، مبنی بر اینکه خشکی زایندهرود عامل اصلی فرونشست است، دادههای علمی نشان میدهد علت اصلی این پدیده، برداشتهای بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی است که از دهههای ۶۰ و ۷۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: شناسایی دقیق چاههای کشاورزی و میزان برداشت آنها با هدف بهرهگیری از فناوریهای روز کشاورزی و تولید محصولات راهبردی از جمله بذر، در این دشت سه هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربعی، قرار است میزان وابستگی به منابع آبی زیرزمینی به حداقل برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: راهبرد اصلی این تفاهمنامه، جایگزینی روشهای سنتی با فناوریهای پیشرفتهای است که با افزایش بهرهوری و درآمد کشاورزان، از تداوم فرونشست زمین جلوگیری میکند و اصفهان به الگویی موفق در مدیریت هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور تبدیل خواهد شد.