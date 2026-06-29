به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در خصوص تبدیل دشت اصفهان به نخستین دشت فناوری کشور گفت: این طرح که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق مربوط در حال اجراست، بر محوریت کاهش مصرف آب و پایداری معیشت کشاورزان درچهار شهرستان اصفهان، برخوار، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر تمرکز دارد.

کوروش خسروی از اجرای تفاهمنامه ۹ هزار میلیارد تومانی برای تحول در الگوی کشت و مدیریت منابع آبی در دشت اصفهان خبر داد و افزود: با استقرار فناوری‌های نوین کشاورزی و دامداری در این منطقه، علاوه بر افزایش ارزش‌افزوده و معیشت کشاورزان، برداشت از منابع زیرزمینی که عامل اصلی فرونشست زمین است، به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به چالش‌های جدی فرونشست زمین در این منطقه ادامه داد: برخلاف تصور، مبنی بر اینکه خشکی زاینده‌رود عامل اصلی فرونشست است، داده‌های علمی نشان می‌دهد علت اصلی این پدیده، برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی است که از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شناسایی دقیق چاه‌های کشاورزی و میزان برداشت آنها با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های روز کشاورزی و تولید محصولات راهبردی از جمله بذر، در این دشت سه هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربعی، قرار است میزان وابستگی به منابع آبی زیرزمینی به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: راهبرد اصلی این تفاهمنامه، جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های پیشرفته‌ای است که با افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان، از تداوم فرونشست زمین جلوگیری می‌کند و اصفهان به الگویی موفق در مدیریت هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور تبدیل خواهد شد.