رییس اداره راه و شهرسازی خرمشهر از اختصاص ۱۴۶ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ الهام قنبری رییس اداره راه و شهرسازی خرمشهر با اشاره به اقدامات این اداره در راستای تامین زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ۱۴۶ قطعه زمین در سایت ۸ هکتاری خرمشهر به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت تخصیص یافته است.

او افزود: در این سایت، فرایند تحویل زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و همچنین طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است.

قنبری با اشاره به برخی موانع موجود در روند تخصیص زمین گفت: با توجه به اینکه بخشی از اراضی خرمشهر در محدوده اختیارات منطقه آزاد قرار دارد، این موضوع روند تخصیص زمین‌های دولتی در شهرستان را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

رییس اداره راه و شهرسازی خرمشهر ادامه داد: در سایت‌های ۸ هکتاری و ۳ هکتاری، تلاش برای تکمیل مراحل آماده‌سازی، نهایی‌سازی قرارداد‌ها و تخصیص زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در سال جاری با جدیت دنبال می‌شود تا بخشی از مشکلات مسکن این دو گروه برطرف شود.

او افزود: ۶۰ هکتار از اراضی واقع در حریم شهر به محدوده شهرستان خرمشهر الحاق شده و هم‌اکنون در مرحله آماده‌سازی برای تخصیص به متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن قرار دارد تا روند واگذاری زمین به متقاضیان خرمشهری با شتاب بیشتری انجام شود.