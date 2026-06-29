همزمان با هفته قوه قضائیه، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نهاد، به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش، با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد قدس اردبیل برگزار شد.

به گزارش حجت‌الاسلام حسین علیی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان در مراسم گرامیداشت شهدای قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر سید محمدحسینی بهشتی و ۷۲ تن از یارانش گفت: هفتم تیر نماد بازخوانی فرهنگ شهادت، عدالت و جایگاه والای قوه قضائیه در نظام اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل اظهار کرد: یکی از عرصه‌های مهم دستگاه قضایی، بازخوانی و تبیین معارف دینی است و انقلاب اسلامی این معارف را در عرصه عمل به نمایش گذاشت که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها فرهنگ شهادت است.

حجت‌الاسلام حسین علیی با بیان اینکه حادثه هفتم تیر یک واقعه معمولی نبود، افزود: شهید بهشتی شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی بود که پیش از پیروزی انقلاب در مبارزات سیاسی نقش‌آفرینی کرد و پس از انقلاب نیز از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود. ایشان از نظر علم، تخصص، تجربه، مدیریت، مهارت و تقوا شخصیتی ممتاز و کم‌نظیر به شمار می‌رفت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) گفت: هفتم تیر، مصداق بازنشر معارف اسلامی است؛ روزی که شهید بهشتی به همراه ۷۲ تن از یاران وفادارش که هر یک از نخبگان علمی، سیاسی، فرهنگی و انقلابی کشور بودند، به شهادت رسیدند. در آن حادثه، ملت ایران جمعی از وزرا، نمایندگان مجلس و فعالان برجسته انقلاب اسلامی را از دست داد و به همین دلیل، هفتم تیر به‌حق یک «یوم‌الله» است.

وی با اشاره به جایگاه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی و از قوای سه‌گانه کشور است. قضاوت در اسلام صرفاً یک شغل یا حرفه نیست، بلکه شأنی از شئون ولایت و منصبی الهی محسوب می‌شود.

علیی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) گفت: در حکومت علوی، شخص اول جهان اسلام و حاکم جامعه اسلامی خود در جایگاه قضاوت حضور می‌یافت که این امر نشان‌دهنده عظمت و اهمیت دستگاه قضا در اسلام است.

وی با استناد به اصول ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: قانون اساسی، جایگاه قوای سه‌گانه و رسالت قوه قضائیه را به‌روشنی تبیین کرده است. رسیدگی به دعاوی مردم، احقاق حقوق عمومی، گسترش عدالت، حل اختلافات و اقامه حدود الهی از مهم‌ترین وظایف این قوه به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) با اشاره به جایگاه اجرای عدالت در آموزه‌های اسلامی افزود: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند اجرای یک حد الهی، از چهل شبانه‌روز بارش باران پربرکت ارزشمندتر است. این روایت نشان‌دهنده اهمیت اجرای عدالت و نقش حیاتی دستگاه قضا در برقراری امنیت و سلامت جامعه است.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه شعاعی از ولایت و مشروعیت خود را از ولایت الهی می‌گیرد، چرا که ولایت تجلی حاکمیت خداوند بر زمین است و دستگاه قضا نیز در همین چارچوب، مسئول اجرای عدالت در جامعه اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه سپاه حضرت عباس علیه‌السلام استان اردبیل در پایان با اشاره به تحول نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: خوشبختانه پس از انقلاب، بسیاری از قوانین که پیش از آن وجود داشت، اصلاح و بر مبنای موازین اسلامی بازنگری شد و امروز قوانین حاکم بر محاکم جمهوری اسلامی بر پایه احکام اسلام تنظیم شده است که این نعمت بزرگ، شایسته شکرگزاری است.