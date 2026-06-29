۲۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب در استان اصفهان، تصفیه و به چرخه بهره برداری بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان با بیان این که ۳۲ تصفیه‌خانه فاضلاب استان در مدار بهره‌برداری قرار دارد، گفت: از این تعداد، ۱۲تصفیه‌خانه با فرآیند لجن فعال، ۱۴تصفیه‌خانه با فرآیند لاگون هوادهی و ۶ تصفیه‌خانه به روش برکه‌های تثبیت فعالیت می‌کنند که مناسب با شرایط هر منطقه، فرآیند‌های تصفیه در آنها طراحی و اجرا شده است.

ناصر اکبری با اشاره به اقدام انجام‌شده برای ارتقای کیفیت پساب ادامه داد: تمام تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان به سامانه‌های گندزدایی مجهز هستند و این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت میکروبی پساب و رعایت الزامات زیست‌محیطی دارد.

وی از توسعه تجهیزات پایش در تصفیه‌خانه‌ها نیز خبر داد و گفت: سال گذشته، هفت دستگاه دبی‌سنج تماسی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان نصب شد تا امکان صحت‌سنجی و پایش دقیق حجم خروجی پساب این تأسیسات فراهم و تصمیم‌گیری‌های لازم برای بهره‌برداری بر پایه داده‌های دقیق گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به ارزیابی‌های تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال گذشته افزود: تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان در ارزیابی انجام‌شده از نظر ایمنی و بهداشت، نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری، موفق به کسب رتبه‌های «خوب» و «خیلی خوب» شدند، که نشان از استقرار نظام بهره‌برداری استاندارد و تلاش مستمر کارکنان این حوزه است.