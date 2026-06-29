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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری از اخذ مجوز استخدام ۳۱ نیروی جدید آتشنشان خبر داد و گفت: فرآیند جذب آنان بهزودی آغاز میشود.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم نجفی در نشست مشترک با شهرداران استان، از صدور مجوز استخدام اختصاصی برای شهرداریها بهعنوان تنها استان کشور خبر داد و این اقدام را گامی مهم در رفع کمبود نیروی انسانی شهرداریها عنوان کرد.
وی افزود: با تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۲.۵ همت) اعتبارات نقدی ملی به شهرداریهای استان بیش از ۹۵ درصد بودجه مصوب شهرداریهای استان محقق شد.