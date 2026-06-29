دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار گفت: مسئولان ذی‌ربط دو هفته فرصت دارند نسبت به آغاز عملیات تعویض خط آب شرب خیابان شهدا اقدام کنند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار گفت: مسئولان ذی‌ربط دو هفته فرصت دارند نسبت به آغاز عملیات تعویض خط آب شرب خیابان شهدا اقدام کنند و در صورت بی‌توجهی، برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام خواهد شد.

در پی شکایات مردمی درباره قطعی‌های مکرر و ترکیدگی‌های پی‌درپی خط انتقال آب شرب در خیابان شهدا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با حضور میدانی در محل، موضوع را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای رفع مشکل صادر کرد.

میلاد محمدپور افزود: با تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان، اظهار کرد: با توجه به فصل گرما و نیاز جدی مردم به آب شرب، هرگونه تأخیر در تعمیر یا تعویض این خط انتقال پذیرفتنی نیست و در صورت کوتاهی، با مسئولان مربوطه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف‌اند با برنامه‌ریزی مناسب و اقدام به‌موقع، از بروز مشکلاتی که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، جلوگیری کنند.

در این بازدید، رئیس اداره آب و فاضلاب شهری انار، با اخذ مهلت دو هفته‌ای از دادستان، متعهد شد عملیات اجرایی تعویض لوله آب شرب خیابان شهدا در مهلت مقرر آغاز و روند رفع مشکل با سرعت لازم دنبال شود.