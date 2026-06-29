به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیش‌بینی کرد: مجموع تولید گندم شهرستان در سال زراعی جاری از مرز ۱۲ هزار تن فراتر رود.

محمدحسن غریب مجنی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با نظارت کارشناسان تا تمامی محصول مزارع به‌صورت مکانیزه و با حداقل ریزش جمع‌آوری شود.

غریب مجنی با اشاره به سطح زیر کشت ۲ هزار و ۸۰۴ هکتاری گندم آبی در شاهرود، افزود: این میزان سطح زیر کشت، حدود ۱۵ درصد از کل مزارع گندم آبی استان سمنان را شامل می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد مزارع به ۴.۵ تن در هکتار برسد.