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با آغاز برداشت گندم در شاهرود پیش بینی می شود محصول امسال در این شهرستان ۳۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ ️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیشبینی کرد: مجموع تولید گندم شهرستان در سال زراعی جاری از مرز ۱۲ هزار تن فراتر رود.
محمدحسن غریب مجنی گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته با نظارت کارشناسان تا تمامی محصول مزارع بهصورت مکانیزه و با حداقل ریزش جمعآوری شود.
غریب مجنی با اشاره به سطح زیر کشت ۲ هزار و ۸۰۴ هکتاری گندم آبی در شاهرود، افزود: این میزان سطح زیر کشت، حدود ۱۵ درصد از کل مزارع گندم آبی استان سمنان را شامل میشود.
وی افزود: پیشبینی میشود میانگین عملکرد مزارع به ۴.۵ تن در هکتار برسد.