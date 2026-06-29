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سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: ساخت ۵۰۰ کلاس درس جدید در استان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی با اشاره به اینکه توسعه متوازن فضاهای آموزشی در مناطق شهری، روستایی، مرزی و کمبرخوردار استان، یکی از مهمترین اولویتهای این اداره کل است، ادامه داد: در این زمینه ساخت کلاسهای جدید با مشارکت خیران مدرسه ساز و مردم نیکوکار در مناطق مختلف استان در حال انجام است.
وی ادامه داد: ساخت ۱۴۸ مدرسه جدید با ۵۰۰ کلاس درس و در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان خوزستان در حال اجرا میباشد و پیش بینی میشود این مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی به آموزش و پرورش واگذار شود.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه این مدارس براساس استانداردهای ایمنی و آموزشی ساخته میشوند، بیان کرد: در سال گذشته نیز با مشارکت خیران ۱۴۷ مدرسه با ۶۰۰ کلاس درس ساخته و به بهره برداری رسید.