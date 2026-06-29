معاون اقتصادی استانداری لرستان از پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اشتغالزایی در استان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مع اون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:از مجموع هزار و ۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به طرح‌های اشتغال و تولیدی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، هزار میلیارد تومان منابع در استان جذب و پرداخت شده است.



امید امیدی شاه آباد افزود: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی هفت و نیم میلیارد تومان بوده است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص یافته است، بر ضرورت همکاری بانک‌ها و پیگیری برای جذب صددرصدی این اعتبارات تأکید کرد.