پرداخت یک همت تسهیلات تولیدی و اشتغالزایی در لرستان
معاون اقتصادی استانداری لرستان از پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای تولیدی و اشتغالزایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:از مجموع هزار و ۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته به طرحهای اشتغال و تولیدی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ،هزار میلیارد تومان منابع در استان جذب و پرداخت شده است.
امید امیدی شاه آباد افزود: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی هفت و نیم میلیارد تومان بوده است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص یافته است، بر ضرورت همکاری بانکها و پیگیری برای جذب صددرصدی این اعتبارات تأکید کرد.