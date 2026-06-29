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معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان؛ از آغاز عملیات تکمیلی طرح تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر ماسال با ۲۵۶ میلیارد ریال اعتبار اولیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مارال محبوب گفت: طرح عملیات تکمیلی ساخت تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر ماسال شامل خرید تجهیزات مکانیکی، تاسیسات برقی و ساخت سازههای فنی برای راه اندازی ۴ مجموعه تصفیه فاضلاب بهداشتی، در مجموع به ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز آغاز شد.
معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح برای دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت و از محیط زیست منطقه، افزود: طرح تکمیلی سامانه فاضلاب مسکن مهر ماسال با ۲۵۶ میلیارد ریال اعتبار اولیه از محل اعتبارات عمرانی و ایجاد زیر ساخت طرح ملی مسکن اجرا میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در محدوده مسکن مهر ماسال، با اجرای این طرح و انتقال فاضلاب برای تصفیه به ۴ مجموعه این تصفیه خانه، پساب خروجی با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، وارد رودخانه خالکایی میشود.
وی همچنین بیان داشت: با اجرای این طرح جمعیتی افزون بر ۲ هزار نفر از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.