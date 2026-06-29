به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حجت الاسلام رضی پارسامنش در نشست با خبرنگاران گفت: سند تحول بنیادین قضایی شیوه حکمرانی دستگاه قضا را تبیین کرده و بر اساس آن، برنامه عملیاتی دادگستری استان تدوین و اجرایی شده است که نتیجه آن کاهش محسوس اطاله دادرسی بوده است.

حجت الاسلام پارسامنش از راه‌اندازی سامانه‌های نوینی همچون «شناسایی شهود و مجرمان حرفه‌ای»، «پابند‌های الکترونیکی»، «سامانه سهام» برای رصد اموال موردنیاز دستگاه قضا، و اتصال برخط به بانک‌های اطلاعاتی استعلامات خبر داد و افزود: صدور گواهی سوءپیشینه نیز کاملاً الکترونیکی شده است.

رئیس دادگستری شاهرود با هشدار به مخلان نظم و امنیت جامعه تصریح کرد: با هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونی می‌شود و دستگاه قضایی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.