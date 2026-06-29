فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا رتبه دوم استان در حوزه ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم به‌ویژه سرقت و افزایش رضایتمندی عمومی در سه‌ماهه سال ۱۴۰۵، کسب کرد.

در حوزه ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در آیین تجلیل از سرهنگ شکرالله پورخاقان، فرمانده انتظامی شهرستان، عملکرد مؤثر مجموعه انتظامی شهرستان در کاهش آمار سرقت و ارتقاء امنیت عمومی را ستود و این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده پلیس با دستگاه‌های اجرایی دانست.

فریبرز امیری با اشاره به کشف و توقیف بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در شهرستان، در سه ماهه امسال گفت: اصلاح وضعیت ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا که گلوگاه کشفیات کالا‌های قاچاق کشور است با اجرای طرح‌های فنی مهندسی برای آرام سازی و روانسازی رفت و آمد، ضروری است.

وی افزود: ایجاد و تجهیز اتاق عکس، اصلاح روشنایی، تفکیک خط عبور ناوگان خودرو‌های سبک و سنگین و نصب تابلو‌های هشدار دهنده در این ایستگاه، نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.