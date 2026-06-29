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فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا رتبه دوم استان در حوزه ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم بهویژه سرقت و افزایش رضایتمندی عمومی در سهماهه سال ۱۴۰۵، کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در آیین تجلیل از سرهنگ شکرالله پورخاقان، فرمانده انتظامی شهرستان، عملکرد مؤثر مجموعه انتظامی شهرستان در کاهش آمار سرقت و ارتقاء امنیت عمومی را ستود و این موفقیت را حاصل برنامهریزی دقیق و تعامل سازنده پلیس با دستگاههای اجرایی دانست.
فریبرز امیری با اشاره به کشف و توقیف بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در شهرستان، در سه ماهه امسال گفت: اصلاح وضعیت ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا که گلوگاه کشفیات کالاهای قاچاق کشور است با اجرای طرحهای فنی مهندسی برای آرام سازی و روانسازی رفت و آمد، ضروری است.
وی افزود: ایجاد و تجهیز اتاق عکس، اصلاح روشنایی، تفکیک خط عبور ناوگان خودروهای سبک و سنگین و نصب تابلوهای هشدار دهنده در این ایستگاه، نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.