مرکز فنی و حرفه ای آبادان با توجه به فعالیت هشتاد و هشت مرکز آموزشی و همکاری با سه دانشگاه آبادان برای همکاری با سایر دانشگاه ها اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان، از ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهرستان در حوزه آموزش‌های مهارتی خبر داد و گفت: سه مرکز دولتی و بیش از ۸۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در آبادان فعال هستند.

امین آراسته اظهار کرد: مراکز دولتی شامل ۲ مرکز ویژه مردان و یک مرکز ویژه خواهران است که آموزش‌های کاملا عملی و کارگاهی را در اولویت قرار داده‌اند.

وی افزود: مرکز شماره ۲ خلیج‌فارس در رشته‌های تراشکاری، اتومکانیک، نقاشی ساختمان و تعمیر و نصب کولر‌های گازی فعالیت می‌کند و به‌زودی کارگاه برق ساختمان و برق صنعتی نیز در این مرکز راه‌اندازی می‌شود.

آراسته با تاکید بر جایگاه ویژه مرکز تخصصی جوش این شهرستان تصریح کرد: مرکز تخصصی جوش آبادان تنها مرکز تخصصی جوش در جنوب غرب کشور است که آموزش‌های جوشکاری برق، جوشکاری آرگون و بازرسی جوش را با ارائه گواهینامه‌های معتبر در سطوح مختلف ارائه می‌دهد.

وی افزود: مرکز تخصصی جوش آبادان به‌عنوان تنها مرکز هیئت‌امنایی تخصصی جوش در سطح استان خوزستان و کل مناطق آزاد کشور، نقش کلیدی در تربیت نیروی ماهر ایفا می‌کند.

رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان ادامه داد: مرکز خواهران نیز در منطقه رازی (سیکلن) واقع شده و رشته‌هایی نظیر قالی‌بافی، تابلوفرش، گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، عکاسی، تصویربرداری و نقاشی روی شیشه، فلز و سفال را آموزش می‌دهد.

سه مرکز دولتی و ۸۵ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در آبادان فعال است

وی با اشاره به نقش آموزشگاه‌های آزاد به‌عنوان بازوی قدرتمند مراکز دولتی اظهار کرد: بیش از ۸۵ آموزشگاه آزاد در رشته‌های مراقبت زیبایی، طراحی دوخت، ایمنی و بهداشت، فناوری اطلاعات، آشپزی، عمران، مالی و بازرگانی و طلا و جواهرات، تحت نظارت مراکز دولتی فعالیت می‌کنند.

آراسته گفت: در ۲ سال اخیر با همت همکاران، مرکز تخصصی جوش آبادان در سال ۱۴۰۴ به تنها مرکز هیئت‌امنایی استان خوزستان و تنها مرکز هیئت‌امنایی در کل مناطق آزاد کشور تبدیل شد و این موفقیت موجب شد تا مرکز آبادان به‌عنوان بهترین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان خوزستان انتخاب شود.

وی با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برخلاف سایر موسسات آموزشی، آموزش‌های خود را بر پایه عملی، کارگاهی و کاربردی استوار کرده‌اند، گفت: این مراکز به ۱۹ گروه هدف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازان، زندانیان، معتادان بهبودیافته، زنان بی‌سرپرست، معلولان، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی، بیمه‌شدگان بیکاری و اتباع خارجی خدمات ارائه می‌دهند.

برنامه‌ریزی برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان کشور عراق

رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی این مراکز اظهار داشت: با توجه به تردد اتباع کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق، برنامه‌ریزی برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان کشور عراق در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امکان اعزام مربیان مجرب و ماهر به کشور‌های همسایه، به‌خصوص استان بصره عراق، برای تبادل آموزش‌های مهارتی نیز وجود دارد.

آراسته با اشاره به فعالیت‌های مستمر این مراکز حتی در دوران جنگ تحمیلی و جنگ‌های اخیر، از اجرای پویش «امداد ایران ماهر» برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و برگزاری مسابقات ملی مهارت در این شهرستان خبر داد.

رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان اظهار کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان حتی در زمان جنگ نیز از آموزش و ارائه خدمات به مردم فاصله نگرفتند و در جریان جنگ، با هدف استفاده از توان مربیان، اساتید و کارآموزان آموزش‌دیده، طرح بازسازی مناطق، منازل و صنایع آسیب‌دیده راه‌اندازی شد.

وی افزود: مرکز آبادان به‌عنوان یکی از مراکز فعال در این پویش، نیرو‌های متخصص خود شامل جوشکار، برق‌کار، بنا و نقاش ساختمان را به یک منزل مسکونی در محدوده آبادان و خرمشهر اعزام و اقدام به بازسازی و ترمیم بخش‌های مربوط به بنایی، برق‌کشی، جوشکاری و نقاشی کرد.

آراسته گفت: همچنین هفته گذشته، مربی نقاشی و چند نفر از کارآموزان آبادانی به همراه نیرو‌های سایر استان‌ها برای بازسازی و ترمیم بخشی از دانشگاه شهید بهشتی تهران اعزام شدند.

وی در ادامه به برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این مسابقات در سطح شهرستان، استان، کشور و نهایتا جهان برگزار می‌شود و آبادان همواره بالاترین آمار ثبت‌نامی را در سطح استان خوزستان داشته است.

رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان با اشاره به فعالیت‌های این مراکز در حوزه زندانیان تصریح کرد: یکی از گروه‌های هدف ما زندانیان هستند و آبادان همواره بیشترین عملکرد را در آموزش مهارتی به این قشر در سطح استان داشته است.

وی گفت: در راستای توانمندسازی و کاهش جرم، پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان در تیرماه امسال در پنج رشته آرایشگری مردانه، برق ساختمان، چرم‌دوزی، تعمیرات کولر و قالی‌بافی در زندان آبادان برگزار می‌شود.

آراسته با تاکید بر فعالیت مستمر مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در تمام سال گفت: برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها که در تابستان تعطیل هستند، مراکز ما در این ایام با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت یک تا یک‌ونیم‌ماهه تحت عنوان «غنی‌سازی اوقات فراغت»، به آموزش مهارت‌های لازم به نوجوانان و جوانان می‌پردازند تا بستر اشتغال‌زایی آنان را فراهم کنند.

آموزش بیش از ۹۹۰ نفر در مراکز آزاد و دولتی

رئیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آبادان به آموزش بیش از ۹۹۰ نفر در بخش‌های مختلف در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با سه دانشگاه آبادان تحت عنوان «مراکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی» همکاری مهارتی داریم.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌ها با دانشگاه‌ها اظهار کرد: در کنار مجوز‌های جوار کارگاهی برای صنایع، برای دانشگاه‌ها نیز مرکز مشاوره و مهارت‌آموزی تعریف شده است که بر اساس آن، دانشجویان می‌توانند از امکانات و ظرفیت‌های مراکز فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت خود استفاده کنند.

آراسته افزود: در این طرح، اگر خود دانشگاه‌ها تجهیزات و بستر آموزشی رشته‌های موردنظر را داشته باشند، پورتال جامع آموزش فنی و حرفه‌ای به نام دانشگاه صادر می‌شود و پس از برگزاری آزمون، گواهینامه معتبر و بین‌المللی فنی و حرفه‌ای به دانشجویان اعطا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر سه دانشگاه آبادان شامل دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه مهر اروند و دانشگاه علوم پزشکی آبادان، این مجوز را دریافت کرده‌اند و همکاری مهارتی با آنها در جریان است.

آراسته در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار آموزش‌های سال گذشته گفت: در آموزشگاه‌های آزاد سطح شهرستان، بیش از ۷۱۵ نفر و در مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی نیز ۲۷۷ نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

آبادان به‌واسطه قرار گرفتن در منطقه آزاد اروند و نزدیکی به استان بصره عراق، ظرفیت خوبی برای تبادل دانش فنی و حرفه‌ای در منطقه دارد.