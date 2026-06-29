راه‌های ارتباطی اسکان زائران و ظرفیت مراکز اسکان مراسم بدرقه و تشییع امام شهید در مشهد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد بدرقه امام شهید ایران در مشهد گفت: بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشب، ظرفیت اسکان برای میزبانی از زائران در مشهد آماده شده است.

مهدی شاد، افزود: تاکنون ۷ هزار و ۹۵۱ مرکز اقامتی برای پذیرش زائران آماده شده و در قالب طرح «هم‌محله امام رضا (ع)» نیز هزار و ۷۵۸ مکان مردمی به شبکه اسکان افزوده شده است.

شاد تصریح کرد: زائران می‌توانند برای اطلاع از ظرفیت مراکز اسکان با سامانه ۰۵۱۳۷۰۴۵ تماس بگیرند و برای ثبت خدمات اسکان، اطعام و نذر خدمت و نهایی‌سازی محل اقامت خود به نشانی https://zaer.masjedona.ir مراجعه کنند.

سخنگوی ستاد بدرقه امام شهید ایران در مشهد از زائران و مشتاقان درخواست کرد پیش از عزیمت به مشهد، از طریق این راه‌های ارتباطی محل اسکان خود را نهایی کنند تا خدمت‌رسانی با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.