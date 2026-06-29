پخش زنده
امروز: -
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، طرح ملی سامان را یک طرح مستمر و دائمی برای شناسایی و رفع عیب فیدرها و خطوط شبکه توزیع برق عنوان و گفت: روزانه به طور متوسط ۲۵ فیدر خروجی از پستهای ۶۳ کیلوولت عیبیابی و اصلاح میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدیر جاویدی با اشاره به رفع عیب کامل ۲۹ فیدر بحرانی و پرعارضه شبکه برق استان تهران در قالب طرح ملی ساماندهی امور نگهداشت (سامان)، گفت: پیش از شروع اجرای طرح ملی سامان در بهمن ماه سال گذشته، تعداد ۲۹ فیدر بحرانی در سطح شهرستانهای استان تهران شناسایی شد که در طول سال دستکم ۴۸ بار قطعی حفاظتی داشتند و این فیدرها کاندید طرح ملی سامان شدند.
وی افزود: پس از شناسایی معایب فیدرها و تهیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز، عملیات اصلاحی روی این فیدرها آغاز شد و طبق برنامه زمانی پیشبینی شده، تمام این ۲۹ فیدر تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ رفع عیب کامل شدهاند.
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: از آنجاکه شناسایی و رفع عیب فیدرها و خطوط شبکه برق یک ماموریت مستمر و دائمی است، اجرای طرح ملی سامان در استان تهران با قدرت و به صورت روزانه در سطح مناطی ۲۲گانه این استان ادامه دارد.
جاویدی خاطرنشان کرد: هماکنون به طور میانگین ۲۵ فیدر خروجی از پستهای ۶۳ کیلوولت در فاصله یک سوم ابتدایی طول فیدرها به صورت روزانه عیبیابی و اصلاح میشود.
وی در پایان تاکید کرد: طرح ملی سامان در راستای حفظ پایداری شبکه، تامین برق مطمئن برای مشترکین و به حداقل رساندن خاموشیهای حفاظتی اجرا میشود.